LVC предупреждает об обледенении на дорогах (2)

фото

Общество | 24 января 2017 года, 18:52

Сегодня вечером в связи с понижением температуры воздуха на дорогах возможно обледенение, предупреждает предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).

В соответствии с прогнозом погоды сегодня вечером ожидается резкое понижение температуры воздуха, в связи с чем на дорогах может образоваться наледь. Обледенению дорог в восточных регионах страны может способствовать также мокрый снег.

Обледенение на дорогах может появиться и в среду утром, при этом возможен так называемый черный лед.

"Особенно быстро и часто наледь образуется на мостах и путепроводах, а также на дорогах, которые идут через лес или вдоль водоема", - отметили в LVC.

Чтобы не подвергать себя и других участников дорожного движения риску, LVC призывает водителей выбирать соответствующие погодным условиям и состоянию дороги скорость и дистанцию движения.

Комментарии 2
Олег 1 час назад
У нас легче поставить знак, ограждение или сделать запрет, чем сразу же устранить. Содержатели дорог получают деньги, поэтому и должны отрабатывать сразу же, не взирая на время суток и праздников.
Реально только выбивание денег и мнимая работа. Так при +3`С транспорт посыпал солью мокрый асфальт, а на второстепенных и сельских дорогах до сих пор снег не убрался вообще.
Ответить
Конус1 час назад
Чтобы не подвергать себя и других участников дорожного движения риску
==============================
надо выполнять свои прямые обязанности.Причём круглосуточно.Иначе по вашей вине грузов 200 будет всё больше и больше.
Ответить