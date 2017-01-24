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Сегодня вечером в связи с понижением температуры воздуха на дорогах возможно обледенение, предупреждает предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).

В соответствии с прогнозом погоды сегодня вечером ожидается резкое понижение температуры воздуха, в связи с чем на дорогах может образоваться наледь. Обледенению дорог в восточных регионах страны может способствовать также мокрый снег.

Обледенение на дорогах может появиться и в среду утром, при этом возможен так называемый черный лед.

"Особенно быстро и часто наледь образуется на мостах и путепроводах, а также на дорогах, которые идут через лес или вдоль водоема", - отметили в LVC.

Чтобы не подвергать себя и других участников дорожного движения риску, LVC призывает водителей выбирать соответствующие погодным условиям и состоянию дороги скорость и дистанцию движения.