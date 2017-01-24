Преступники все чаще вымогают деньги с помощью угроз о якобы заложенных бомбах (3)

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Общество | 24 января 2017 года, 21:41

Попыткам вымогательства денег с угрозой распространить информацию о готовящемся взрыве в последнее время подвергаются не только торговые центры, но и представители других видов бизнеса, сообщил сегодня в передаче телеканала LNT "900 секунд" министр внутренних дел Рихард Козловскис.

"Как мы знаем, сначала это были торговые центры. Теперь попыткам вымогательства подвергаются также рестораны, кафе и предприятия. Ясно, что это очень сложный вопрос, так как используется киберсреда", - сказал он.

Глава МВД отметил, что в таких ситуациях на органы внутренних дел ложится очень большая ответственность - они должны оценить, есть ли основание из-за полученных угроз приостановить работу предприятия.

Государственная полиция серьезно работает над раскрытием таких вымогателей, сказал Козловскис, подчеркнув, что это проблема не только Латвии.

Как сообщалось, перед рождественскими и новогодними праздниками в Риге несколько раз временно закрывались торговые центры. Полиция сообщила, что преступники пытались вымогать у торговцев деньги, угрожая в случае неуплаты продолжать распространять сообщения о якобы заложенных в магазинах взрывных устройствах.

Комментарии 3
дуб 7 часов назад
думаю в свете того,что в Латвии всё меньше и меньше работы,этот способ зарабатывания денег в скором времени станет одним из самых безобидных.и естественно не без помощи таких вот недалёких дубов.Киберсреда-это просто перл!Впрочем,чтобы плодить долбо..ов в стране,нужны долбо..ы в правительстве-причинно следственная связь.
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аболс 8 часов назад
козелс, ты хоть сам понял что ты наговорил, какая кибер среда,какое вымогательство денег у кого? у одного кассира или у всех сразу, что ж ты не договорился с звонившим о месте передачи денег, там бы и отловил шалунишку, киборга скорей всего лет десять отроду.козелс тебе совет смотри руское телевиденье хотя бы сериалы про ментов там тебе покажут 100 способов и приемов как это делается,как ловятся такие страшные шалунишки, киборги.
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Alex16 минут назад
Месяц прошёл ,значит ничего не нарыли.А говорить что-то надо ...
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