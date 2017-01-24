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Попыткам вымогательства денег с угрозой распространить информацию о готовящемся взрыве в последнее время подвергаются не только торговые центры, но и представители других видов бизнеса, сообщил сегодня в передаче телеканала LNT "900 секунд" министр внутренних дел Рихард Козловскис.

"Как мы знаем, сначала это были торговые центры. Теперь попыткам вымогательства подвергаются также рестораны, кафе и предприятия. Ясно, что это очень сложный вопрос, так как используется киберсреда", - сказал он.

Глава МВД отметил, что в таких ситуациях на органы внутренних дел ложится очень большая ответственность - они должны оценить, есть ли основание из-за полученных угроз приостановить работу предприятия.

Государственная полиция серьезно работает над раскрытием таких вымогателей, сказал Козловскис, подчеркнув, что это проблема не только Латвии.

Как сообщалось, перед рождественскими и новогодними праздниками в Риге несколько раз временно закрывались торговые центры. Полиция сообщила, что преступники пытались вымогать у торговцев деньги, угрожая в случае неуплаты продолжать распространять сообщения о якобы заложенных в магазинах взрывных устройствах.