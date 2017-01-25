Общество |

Латвийский певец Виктор Земгалс, бывший солист легендарной группы "Эолика", в которой выступал вместе с Ольгой Раецкой, за долг в неполный евро вынужден заплатить 50 евро, пишет портал Sejas.

Пару месяцев назад певец вынужден был посетить судебное заседание, так как оказалось, что певец задолжал государству сумму в 0,77 евро. Его решили взыскать через суд, который постановил, что певец должен оплатить не только свои долговые обязательства, но и судебные издержки.

После суда и полученного решения заплатить 50 евро 24 цента артист не стал молчать, а опубликовал судебный документ в социальной сети Facebook, подписав фото фразой "В таком государстве живем!".

В комментариях к этому посту несколько других пользователей опубликовали образцы таких же документов, в которых указывалось, что за долг в неполные пять евро, человек должен заплатить в десять раз большую сумму.

Фото: Facebook