Латвийский певец возмущен: за ничтожный долг теперь он должен заплатить 50 евро (20)

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Общество | 25 января 2017 года, 07:23

Латвийский певец Виктор Земгалс, бывший солист легендарной группы "Эолика", в которой выступал вместе с Ольгой Раецкой, за долг в неполный евро вынужден заплатить 50 евро, пишет портал Sejas.

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Пару месяцев назад певец вынужден был посетить судебное заседание, так как оказалось, что певец задолжал государству сумму в 0,77 евро. Его решили взыскать через суд, который постановил, что певец должен оплатить не только свои долговые обязательства, но и судебные издержки.

После суда и полученного решения заплатить 50 евро 24 цента артист не стал молчать, а опубликовал судебный документ в социальной сети Facebook, подписав фото фразой "В таком государстве живем!".

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В комментариях к этому посту несколько других пользователей опубликовали образцы таких же документов, в которых указывалось, что за долг в неполные пять евро, человек должен заплатить в десять раз большую сумму.

Фото: Facebook

Комментарии 20
однако2 часа назад
Как говорил профессор Преображенский из знаменитого фильма ,"они должны бить себя по голове",а не говорить в каком государстве мы живем.Сами выбираете 26 лет уже этих людей.Но пока лично не касается,то все хорошо...
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Alex2 часа назад
Ну что так расстроился ?Паулса государство "обуло" на полмиллиона ,ну поддержишь финансово нашу судебную машину "справедливости" !
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Дохтур2 часа назад
Раковая опухоль собирает налог на себя.
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