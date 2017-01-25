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Музыкально-танцевальная постановка Māras zeme, премьера которой состоится на празднике Песни и танцев, посвященном столетию Латвии, уже вызвала немало дискуссий и споров в обществе. И, если изначально публика была недовольна стоимостью костюмов к этой постановке (затраты на один костюм могли составить 100-200 евро), то теперь острой критики удостоился один из танцев, пишет газета Latvijas Avīze.

Так, опубликованный на официальном аккаунте Праздника песни и танца в YouTube фрагмент танца вызвал шквал критики со стороны пользователей.

Вот лишь некоторые из них:

"Слава ЛССР. Танец во славу Сталина в лучших традициях СССР. Эстетика тоталитарного режима. Советские времена возвращаются. Это недостойный Латвийского государства танец, особенно музыка, которая напоминает военный марш СССР. Точно, как физкультурники 60-ых. Музыка абсолютно не подходящая под танец. Хореография - полный отстой, хотя на эту музыку вообще трудно представить какую-либо хореографию. Напоминает патриотическую постановку советских времен".

И, несмотря на то, что этот танец является лишь частью большой постановки Māras zeme, которая будет воплощена в жизнь на Празднике песни и танца в будущем году, некоторые возмущены настолько, что пошли жаловаться руководству страны. Инициативная группа написала открытое письмо президенту Раймонду Вейонису и должностным лицам Министерства культуры, хотя там утверждают, что такого письма не получали.

В свою очередь, реагируя на прозвучавшую в публичном пространстве критику, 29 руководителей танцевальных коллективов подписали совместное заявление, в котором содержится призыв "прекратить эту очерняющую кампанию, которая бросает тень на всю сферу культуры и подрывает ее престиж, а также на процесс подготовки к празднику".

В документе указано, что танцоры, руководители танцевальных коллективов, а также художественные руководители полностью поддерживают замысел постановочной группы Māras zeme.

Как сообщал портал Mixnews, затраты на один костюм для постановки Māras zeme составляли 100-150 евро. На заседании Союза самоуправлений Латвии решили, что не поддержат финансирование нарядов: там пришли к выводу, что не готовы выделить из бюджета такую большую сумму на одежду, которая будет использоваться только один раз. Только Латгалии костюмы должны были обойтись в 200 тысяч евро.

В общей сложности на торжества в честь столетия латвийского государства планируется потратить около 60 млн евро. При этом источники финансирования торжеств по случаю столетия Латвии делятся на несколько категорий - государственное, муниципальное, международное, частное финансирование и спонсорские деньги.