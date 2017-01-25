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В связи с незнанием латышского языка на достаточном уровне придется оставить должность ректору Рижской высшей школы экономики (SSE Riga) Андерсу Палзову (Paalzow Anders), пишет портал skaties.lv.

Как уже писал Mixnews, ранее Министерство образования и науки повторно не утвердило на должность ректора Рижской высшей школы права Мела Кенни (Mel Kenny). Вместо него ректором был назначен проректор Латвийского университета Янис Икстенс.

Минобразования поясняет, что именно из-за недостаточного знания латышского кандидатуру Палзова повторно рассматривать не планируется. Таким образом, министерство отошло от привычной традиции - не обращать внимания на слабые знания латышского языка у обоих кандидатов, так как эти два вуза были основаны как международные проекты сотрудничества, и обучение в них ведется на английском языке.

"Учитывая, что это специфические случаи и это учебные заведения, которые основаны согласно международным договорам, им был дан переходный период. Это не может длиться вечно, и высшие школы должны были это понимать", - рассказала заместитель директора Департамента высшего образования Минобразования Лаура Треймане.

Письмо с отказом утвердить на должность ректора Андерса Палзова министерство отправит в ближайшие дни.

В свою очередь, в вузе заявили, что уровень знания латышского языка у ректора не может создавать никаких проблем, так как обучение проходит на английском языке.

Добавим, согласно правилам Кабинета министров, уровень знания государственного языка у ректора высшего учебного заведения должен соответствовать высшей категории или 1-ой степени высшего уровня (С1).