"Единство" требует дать "Кепке Ушакова" другое название (11)

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Общество | 25 января 2017 года, 15:18

Депутаты "Единства" в Рижской думе Олаф Пулкс и Нил Йостс предлагают переименовать гору на месте свалки на улице Деглава, именуемую в народе "Кепкой Ушакова", в Дрейлинькалнс.

Депутаты потребовали включить этот вопрос в повестку дня ближайшего заседания комитета развития города.

Депутаты отмечают, что гора, которая открыта по выходным дням для катания на коньках, лыжах и санках, стала реальным географическим объектом столицы, и ей нужно благозвучное название на латышском языке.

Официально употребляемое на сайте riga.lv название "Кепка Ушакова", возможно, служит для предвыборных нужд, но не приемлемо как топоним в латвийской столице, утверждают депутаты. Топонимы, согласно правилам Кабинета министров, должны соответствовать нормам латышского языка, вписываться в культурную среду и способствовать сохранению ее ценностей, заявили в "Единстве".

Комментарии 11
A2 часа назад
OK, пидорка Ринкевича
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неважно2 часа назад
Да отправьте уже этих дармоедов куда нибудь в камеди клаб, не ну реально,все что они в Латвии делают, это тявкуют на русских, Согласия и Ушакова,за все время их правления, сколько эта партия существует,я не разу не видел, что-бы они что-то полезное для Латвии сделали, одно сплошное только гав гав!И у них без конца кто-то ловится на воровстве,не пора ли бы их уже отправить на хутор к свиньям,братьям по уму и разуму?
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Garik2 часа назад
Незабудьте ВАШЕ название горы на глобус Латвии нанести! И флаг виЕнотибский первыми на вершину водрузить! ЕдИоты!
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