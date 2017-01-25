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Депутаты "Единства" в Рижской думе Олаф Пулкс и Нил Йостс предлагают переименовать гору на месте свалки на улице Деглава, именуемую в народе "Кепкой Ушакова", в Дрейлинькалнс.

Депутаты потребовали включить этот вопрос в повестку дня ближайшего заседания комитета развития города.

Депутаты отмечают, что гора, которая открыта по выходным дням для катания на коньках, лыжах и санках, стала реальным географическим объектом столицы, и ей нужно благозвучное название на латышском языке.

Официально употребляемое на сайте riga.lv название "Кепка Ушакова", возможно, служит для предвыборных нужд, но не приемлемо как топоним в латвийской столице, утверждают депутаты. Топонимы, согласно правилам Кабинета министров, должны соответствовать нормам латышского языка, вписываться в культурную среду и способствовать сохранению ее ценностей, заявили в "Единстве".