Общество |

Латвийскую систему высшего образования необходимо перевести на английский язык обучения, чтобы дипломы, полученные в Латвии, котировались за рубежом. В таком случае и преподавательский состав можно будет формировать из профессоров со всего мира, заявил на своей странице в социальной сети Twitter эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс.

Таким образом он прокомментировал необходимость увольнения некоторых ректоров вузов, которые не владеют латышским языком на должном уровне.

"Для того, чтобы латвийская образовательная система была конкурентоспособной, все магистратуры должны преподавать на английском языке. Это позволит привлечь профессоров мирового уровня. Сейчас закон о госязыке выгоняет на улицу качество образования, так как среди местных профессоров нет конкуренции и их не могут заменить преподаватели мирового уровня", - считает Лиепниекс.

Lai Lat izglītības sistēma būtu konkurētspējīga, visām maģistratūrām būtu jābūt angliski. Tas arī ļautu piesaisīt pasaules līmeņa profesorus — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) January 25, 2017

Šobrīd valodas likums dzen uz leju izglītības kvalitāti, jo nav konkurences vietējiem profesoriem, kurus nevar aizstāt ar pasaules līmeņa. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) January 25, 2017

Как сообщалось, в связи с незнанием латышского языка на достаточном уровне должность придется оставить ректору Рижской высшей школы экономики (SSE Riga) Андерсу Палзову.

Ранее Министерство образования и науки, как уже писал Mixnews, повторно не утвердило на должность ректора Рижской высшей школы права Мела Кенни. Вместо него ректором был назначен проректор Латвийского университета Янис Икстенс.

Минобразования поясняет, что именно из-за недостаточного знания латышского кандидатуру Палзова повторно рассматривать не планируется. Таким образом, министерство отошло от привычной традиции - не обращать внимания на слабые знания латышского языка у обоих кандидатов, так как эти два вуза были основаны как международные проекты сотрудничества, и обучение в них ведется на английском языке.

Добавим, согласно правилам Кабинета министров, уровень знания государственного языка у ректора высшего учебного заведения должен соответствовать высшей категории или 1-ой степени высшего уровня (С1).