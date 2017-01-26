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В порядок регистрации детей в первый класс столичных школ внесены изменения. Например, планируется, что приоритет при комплектации первого класса, если заявок подано много, будет отдаваться детям, которым семь лет исполнится в текущем календарном, а не в следующем году. Желающим пойти в школу раньше – в шесть лет – придется ждать, будет ли свободное место или нет. Впрочем, эти изменения вступят в силу только после согласования с Министерством по делам регионального развития и окружающей среды, пишет портал Riga.lv.

24 января на заседании Рижской думы депутаты поддержали изменения в обязывающие правила «О порядке, в котором регистрируются заявления о приеме ребенка в 1-й класс в учебных заведениях Рижского самоуправления». Предусмотрен ряд изменений.

В обязывающие правила внесено изменение, согласно которому школы, комплектуя классы на следующий учебный год, должны создавать списки уже до 15 мая, и начиная с этого числа отправлять родителям письма с информацией – принят ребенок в эту школу или нет.

Чтобы обмен информацией между родителями и школой проходил более оперативно, родители смогут получить письмо на электронную почту, подписанное надежной э-подписью. Также остается возможность получить сообщение заказным письмом по почте. Если родители желают получать информацию в электронной форме, нужно в заявлении для школы указать адрес э-почты. Иначе письмо отправят в бумажном виде.

Изменения планируется внести и в порядок формирования списков потенциальных первоклассников. В список сначала внесут детей, которым в этом же календарном году (для 2017/2018 учебного года – это 2010 год рождения) исполняется семь лет. И только если останутся свободные места, в список включат детей, чьи родители хотят отправить их в школу раньше – в шесть лет.