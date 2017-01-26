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На прошлой неделе Государственная полиция провела по всей Латвии рейд, во время которого проверяла глубину протектора шин автомобилей. За период с 16 по 22 января работники полиции провели 9000 транспортных средств, из них у 265 глубина протектора была меньше требуемых 4 мм. Как пишет Diena.lv, некоторые автоводители даже в январе ездят на летних шинах.

Во время рейда сотрудники полиции скотолкнулись с отрицательным отношением некоторых водителей. Часть автомобилистов заявила, что учитывая латвийские зимы, глубина протектора не имеет никакого значения.

В полиции отмечают, что несмотря на уверенность водителей в том, что они могут управлять своими транспортными средствами, опыт свидетельствует о другом. Так водитель джипа не понимал, почему его собираются оштрафовать за шины с глубиной протектора 3 мм, так как считал, что его машина на дороге держится стабильно.

Наибольшее число нарушителей было выявлено в выходные дни на сельских дорогах в регионах, а также в окрестностях Риги.

Один из водителей попытался предложить полицейским взятку в размере 15 евро, чтобы те не составляли административный протокол. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Как заявил начальник Управления безопасности движения Нормунд Крапсис, водители, которые продолжают ездить на “лысой” резине, угрожают не только себе, но и окружающим. Они должны понять, что машина на дороге держится только четырьмя колесами и контакт зависит прежде всего от глубины протектора.

Согласно Латвийскому кодексу административных нарушений, за езду на покрышках не по сезону и с глубиной протектора меньше, чем 4 мм выносится предупреждение, либо назначается штраф в размере от 15 до 50 евро.