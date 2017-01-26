Общество |

Семейные врачи часто не оказывают своим пациентам самые простые услуги, а вместо этого направляют к специалистам, что приводит к дополнительным затратам и увеличению очередей. Об этом заявила госконтролер Элита Круминя.

К такому выводу она пришла после ревизии показателей деятельности семейных врачей.

Госконтролер обратила внимание, что семейные врачи все чаще направляют пациентов к специалистам, хотя многие манипуляции (например, извлечение серных пробок из ушей или хирургических ниток после операций) семейные врачи могут проводить самостоятельно.

Также Круминя отметила, что семейные врачи редко прибегают к профилактическим осмотрам, которые очень важны для своевременного выявления болезней.

Причины этого явления еще предстоит проанализировать, сказала Круминя, отметив, что в Латвии пациенты направляются к специалистам в два раза чаще, чем в среднем по ЕС. К тому же, как правило, это происходит в Риге, где семейные врачи являются работниками или субарендаторами в крупных медицинских учреждениях.

Также она подчеркнула, что система, предусматривающая оплату услуг семейных врачей государством, не способствует повышению качества работы семейных врачей.

"Ситуация неблестящая, поскольку большая часть показателей не выполнена. Это показатели, относящиеся к снижению числа случаев сердечно-сосудистых заболеваний, скринингу рака. Мы видим, что очень много врачей нужных показателей не достигают", - сказала госконтролер.

По ее словам, семейные врачи, у которых на счету 1200-2000 пациентов, примерно 85-90% доходов формируется от фиксированного платежа за каждого пациента, и только 10-13% доходов зависят от реально проделанной работы. И еще меньше - 1-1,3% доходов - формирует достижение качественных показателей.

"Это серьезный повод для размышлений о том, как при помощи модели финансирования стимулировать врачей обеспечивать качество своих услуг", - отметила Круминя.