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Сегодня днем в Риге, в окрестностях города и на части дорог Видземе образовался "черный лед", сообщает Latvijas Valsts ceļi. На сайте предприятия опубликована карта, на которой синим цветом обозначены участки, движение на которых затруднено.

По словам представителей LVC, "черный лед" образовался после того, как выпал мокрый снег и "ледяной дождь". При этом температура воздуха в этом регионе держится около нуля.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными, особенно на мостах, путепроводах и вблизи водоемов.

В Департаменте сообщения Рижской думы сообщили, что с 11 часов утра на улицы Риги работают 34 единицы техники.