Общество |

В Youtube было опубликован видеоролик, на котором запечатлен мужчина, разговаривающий по телефону и затем начинающий истерично смеяться. Вслед за мужчиной смеяться начинают и остальные пассажиры общественного транспорта.

"Тебе не нужно много, чтобы начать улыбаться", - гласит надпись в завершении ролика.