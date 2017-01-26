Кенгарагс: пассажир трамвая своим смехом довел других до истерики (+ОПРОС) (22)
Общество | 26 января 2017 года, 14:20
В Youtube было опубликован видеоролик, на котором запечатлен мужчина, разговаривающий по телефону и затем начинающий истерично смеяться. Вслед за мужчиной смеяться начинают и остальные пассажиры общественного транспорта.
"Тебе не нужно много, чтобы начать улыбаться", - гласит надпись в завершении ролика.
На видео видно что в телефоне камера включена.
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Может и флешмоб, но люди получили заряд позитива, никто же не жаловался
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Со мной определённо что-то не так
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