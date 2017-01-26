Общество |

Латвийский байкерский клуб Dieva Suņi осудил жителей Латвии, хранящих советское свидетельство о рождении, а также другие советские документы, пишет nra.lv.

"Не стыдно ли иметь такой документ?", - говорится в сообщении клуба на странице в Facebook.

Байкеры также обратились к латвийскому правительству, указав на такое положение дел.

"После восстановления независимости Латвии прошло 26 лет. Тем не менее, у граждан Латвии, рожденных в период советской оккупации, до сих пор на руках такие свидетельства о рождении. В правительстве этого не стыдятся?", - сказано в сообщении.

Публикация вызвала дискуссию о советской символике в других документах.

"То же самое и c документами об образовании. Все дипломы с глупой символикой СССР. Эти учебные заведения, которые существуют и сейчас, могли бы выдать новые дипломы. Но кто выдаст, если вуз ликвидирован? Министерство образования? Не раньше, чем рак на горе свистнет", - пишет один из пользователей.

Некоторые пользователи отмечают, что свидетельство о рождении можно поменять. Другие добавляют, что наличие советского документа ничего не говорит об отношении человека к государству.

"Я представитель поколения 90-х, и у меня другие ассоциации с этим свидетельством о рождении, не связанные с СССР. До сегодняшнего дня я не подозревала, что свидетельство можно поменять. Мне не стыдно. Не бумага делает меня кем-то", - пишет пользователь.

Фото из Facebook