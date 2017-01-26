Общество |

В социальных сетях развернулась кампания в поддержку ректора Рижской высшей школы экономики (SSE) Андерса Палзова, который решением Министерства образования лишился должности из-за недостаточных знаний латышского языка. Об этом пишет nra.lv.

Коллеги Палзова и другие жители публикуют свои фотографии с заклеенным красной лентой ртом и сопровождают фото комментарием:

"Красная лента не подходит никому. Поддержи международный дух в SSE Riga и Андерса Палзова - ректора SSE Riga".

Напомним, ранее Министерство образования по той же причине не утвердило на должность ректора Рижской высшей школы права британца Мела Кенни. Вместо него ректором был назначен проректор Латвийского университета Янис Икстенс.

Минобразования поясняет, что именно из-за недостаточного знания латышского кандидатуру Палзова повторно рассматривать не планируется. Таким образом, министерство отошло от привычной традиции - не обращать внимания на слабые знания латышского языка у обоих кандидатов, так как эти два вуза были основаны как международные проекты сотрудничества, и обучение в них ведется на английском языке.