Латвийцы развернули кампанию в поддержку иностранных ректоров (3)

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Общество | 26 января 2017 года, 16:36

В социальных сетях развернулась кампания в поддержку ректора Рижской высшей школы экономики (SSE) Андерса Палзова, который решением Министерства образования лишился должности из-за недостаточных знаний латышского языка. Об этом пишет nra.lv.

Коллеги Палзова и другие жители публикуют свои фотографии с заклеенным красной лентой ртом и сопровождают фото комментарием:

"Красная лента не подходит никому. Поддержи международный дух в SSE Riga и Андерса Палзова - ректора SSE Riga".

Напомним, ранее Министерство образования по той же причине не утвердило на должность ректора Рижской высшей школы права британца Мела Кенни. Вместо него ректором был назначен проректор Латвийского университета Янис Икстенс.

Минобразования поясняет, что именно из-за недостаточного знания латышского кандидатуру Палзова повторно рассматривать не планируется. Таким образом, министерство отошло от привычной традиции - не обращать внимания на слабые знания латышского языка у обоих кандидатов, так как эти два вуза были основаны как международные проекты сотрудничества, и обучение в них ведется на английском языке.

Комментарии 3
леший1 час назад
ино-сраных лекторов гнать поджопниками до самого аэропорта!----негоже латышам слУхать лекции на ино-сраных языках=====и вообще, не понятно, КТО эти люди с заклеенными ртами?-----Шпионы аль аГенты?----это пущай Полиция Безопасности разбирается----А МЫ ЛОЯЛЬНЫ!!!---УРА!---Да-здравствует латыССкий язык----самфй лучший язык во Вселенной
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Ха, ха, ха49 минут назад
Не лояльные, усе - сволочи, в турьму их, в турьму!
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Garik2 часа назад
Лентой красной русский язык обозначили?
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