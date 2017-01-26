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С 1 февраля этого года меняется время обслуживания клиентов в центрах обслуживания Службы государственных доходов (СГД) за пределами Риги - они будут работать очно три дня в неделю.

В остальное время работники будут рассматривать и обрабатывать полученные документы. В Риге немного изменится время работы центров обслуживания клиентов СГД.

СГД пояснила, что такое решение принято после тщательного анализа нагрузки центров и потока клиентов, который значительно уменьшился.

Второй важный фактор в том, что значительные ресурсы служба вкладывает именно в развитие информационных технологий, в результате многие процессы автоматизированы, и практически все услуги доступны удаленно, через систему электронного декларирования (EDS), что значительно уменьшило необходимость личных визитов в СГД.

Вне Риги клиенты будут обслуживаться по понедельникам с 9 до 18 часов, по вторникам и четвергам с 9 до 17.

Центр обслуживания клиентов в Риге на ул. Талеяс будет работать с понедельник с 9 до 19 часов, во вторник, среду и четверг с 9 до 17, в пятницу с 9 до 15 часов. Центр на ул. Смильгя будет работать по понедельникам с 9 до 18 часов, по вторникам, средам и четвергам с 9 до 17 часов, по пятницам с 9 до 15 часов.

СГД обращает внимание, что с 1 февраля прекращают принимать клиентов Тукумсское отделение СГД и Салацгривский участок.