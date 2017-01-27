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Межправительственный договор Латвии и США о сотрудничестве в сфере обороны предусматривает разрешить силам США вести строительные работы на латвийских объектах военной инфраструктуры, ввозить товары личного пользования без уплаты таможенных налогов и пошлин.

Предусматривается также признание американских водительских прав и упрощение условий въезда. Законопроект о договоре о сотрудничестве в сфере обороны в четверг передан на рассмотрение комиссиям.

Как говорится в аннотации к законопроекту, сейчас ведется активное сотрудничество США, и для постоянного и долгосрочного пребывания американских военных в Латвии нужно усовершенствовать правовую базу, детально установив права и обязанности вооруженных сил и причастных к ним лиц.

Расширение этой правовой базы считается предпосылкой к тому, чтобы продолжать получать от США гарантии коллективной обороны.

Проект нормативного акта предусматривает для вооруженных сил США возможность свободного доступ к латвийским объектам военной инфраструктуры и выполнение строительных работ на этих объектах.

Новые и реконструированные здания будут принадлежать Латвии, но использоваться вооруженными силами США так долго, как это необходимо. Затем стороны договорятся об условиях передачи.

Договор предусматривает также упрощенные условия въезда и пребывания для членов гражданской составной части военных сил США и тех, кто выполняет договорные работы.

Латвия будет признавать выданные в США профессиональные сертификаты и лицензии.

Воздушные суда, суда и сухопутные транспортные средства правительства США не будут подвергаться досмотру и проверке без разрешения американских учреждений.

В аннотации к законопроекту также сказано, что стороны договорились об условиях сотрудничества, в случаях, если представители вооруженных сил США задерживается или помещается под арест, а также в ходе уголовно-процессуального расследования, а также относительно отбывания наказания в местах лишения свободы.

Предусмотрены также и многие другие условия пребывания американских военных на территории Латвии.

Сейчас статус вооруженных сил США и других стран НАТО в Латвии устанавливается договором НАТО, заключенным в 1951 году, к которому Латвия присоединилась в 2004 году.