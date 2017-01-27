Американские солдаты в Латвии учатся воевать в зимних условиях (1)

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Общество | 27 января 2017 года, 08:03

На Адажском полигоне на этой неделе проходят военные учения "Зима", где солдаты Латвийских сухопутных войск обучают солдат 173 батальона армии США проводить задания в зимних условиях. В четверг для обучения американских солдат симулировалось погружение в воду, пишет Kasjauns.lv.

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Погрузиться в ледяную воду пришлось и Дейвиду из Майами, для которого латвийский климат является настоящим испытанием.

"Зима здесь на самом деле холодная! Я немного встревожен, пытаюсь подготовиться как морально, так и физически", - признал американский солдат.

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Дейвид вместе с другими американскими солдатами успел поучаствовать также в учениях Земессардзе. Их готовность американцы оченивают как очень высокую. "Земессарги работают также серьезно, как и остальные. Коммуникация с латышами хорошая - большая их часть владеет английским языком", - признает Дейвид.

Американцев на Адажском полигоне также учили передвигаться по пересеченной местности на лыжах.

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За учениями наблюдал командир национальных вооруженных сил Раймонд Грауб, который выступил перед бойцами. Эти учения для Граубе стали последними, уже в пятницу, 27 января его пост займёт генерал-майор Леонид Калниньш.

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Стоит отметить, что военнослужащие 173 бригады США прибыли в Адажи 12 сентября прошлого года. Ротация солдат является частью операции "Atlantic Resolve", начатой в 2014 году.

Фото: LETA/Паула Чурксте

Комментарии 1
Крик27 минут назад
Спросите у немчуры сперва, сколько стоил им поход в Российские морозы?? Учиться воевать зимой и в мороз не возможно, ходод надо понимать, я в армии спал в (-23) на морозе в тулупе и валенках, пол часа, в Капустином Яре, после учений и таких как я тогда был целый взвод в полной экипировке, никто не заболел и даже не чихал.
Не победить вам нас никогда, даже не смешите.
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