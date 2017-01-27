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На Адажском полигоне на этой неделе проходят военные учения "Зима", где солдаты Латвийских сухопутных войск обучают солдат 173 батальона армии США проводить задания в зимних условиях. В четверг для обучения американских солдат симулировалось погружение в воду, пишет Kasjauns.lv.

Погрузиться в ледяную воду пришлось и Дейвиду из Майами, для которого латвийский климат является настоящим испытанием.

"Зима здесь на самом деле холодная! Я немного встревожен, пытаюсь подготовиться как морально, так и физически", - признал американский солдат.

Дейвид вместе с другими американскими солдатами успел поучаствовать также в учениях Земессардзе. Их готовность американцы оченивают как очень высокую. "Земессарги работают также серьезно, как и остальные. Коммуникация с латышами хорошая - большая их часть владеет английским языком", - признает Дейвид.

Ādažu poligonā @Latvijas_armija karavīri apmāca ASV karavīrus veikt dienesta uzdevumus ziemas apstākļos. pic.twitter.com/JvVLGDsLq8 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) January 26, 2017

Американцев на Адажском полигоне также учили передвигаться по пересеченной местности на лыжах.

За учениями наблюдал командир национальных вооруженных сил Раймонд Грауб, который выступил перед бойцами. Эти учения для Граубе стали последними, уже в пятницу, 27 января его пост займёт генерал-майор Леонид Калниньш.

Стоит отметить, что военнослужащие 173 бригады США прибыли в Адажи 12 сентября прошлого года. Ротация солдат является частью операции "Atlantic Resolve", начатой в 2014 году.

Фото: LETA/Паула Чурксте