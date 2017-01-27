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Латвийский дирижер Айнарс Рубикис, муж актрисы Резии Калнини в интервью журналу Kas Jauns признался, что, порой, из-за происходящего в Латвии ему становится так грустно и печально, что приходится сдерживать слезы и озлобленность на власть имущих. По мнению дирижера, единственное, что сейчас помогает выжить, это юмор.

Айнарс Рубикис в интервью изданию попытался защитить своего тестя - латвийского композитора Иманта Калниньша от нападок. За политические взгляды Калниньша многие считают его "сумасшедшим", так как он в свое время призывал сохранить дружеские отношения с Россией и считал, что латышей хотят выжить со своей родины.

"Когда отец моей жены пять лет назад предупреждал об этом, все крутили у виска, дескать, мы его потеряли... Тогда, пять лет назад, он сказал, что нас, латышей, хотят выжить отсюда. Все над ним только потешались. Также и за то, что он хочет дружить с Восточным братом... А что происходит сейчас?", - спрашивает Рубикис.

По словам режиссера, сейчас можно наблюдать, как из-за неупорядоченной налоговой системы многие предприниматели "уводят" свой бизнес за пределы Латвии.

"Я тут прочитал, что крупные латвийские предприниматели вынуждены переселиться в Эстонию. Здесь ясно читается "А вы еще не уехали? А кто-то из вас хочет вернуться обратно? Подождите, мы сейчас вас иначе выживем. Начнем с электричества"", - говорит дирижер.

Дирижер также признает, что до последнего верил в то, что, возможно, когда-нибудь в нашем государстве все изменится. Но ничего не меняется.

"Печально, когда с работы в других странах возвращаешься домой, но из-за всего происходящего здесь становится очень грустно. Иногда чувствую себя настолько плохо, что хочется плакать. Резия недавно выступала с концертом с Айей Андреевой, с текстом Мары Залитена музыку Карлиса Лачса. Позже, встретив Мару Залите, я ей признался, что после концерта возникло желание пойти и выбить стекла на улице Екаба! [на ул. Екаба в Старой Риге находится здание Сейма - прим.ред.] По своей сущности я - патриот Латвии, и на этом концерте эмоционально почувствовал себя очень грустно из-за того, что происходит в нашей стране", - признался Рубикис.

Режиссер рассказал, что спустя 25 лет после обретения независимости Латвии, его, как и многих других, постигло горькое чувство разочарования.

"Во времена Атмоды я был маленьким мальчиком, 4 мая был в Нидерландах с концертом хора мальчиков. Мама мне тогда позвонила и сказала: "Мы наконец-то свободны!". Будучи в Голландии, я шел с гордо поднятой головой, мы пересекали улицу на красный свет и все машины останавливались. Мы были героями! Когда в Ригу въехали танки, мы пришли и стояли до конца, 13 января мерзли на Домской площади, с хором мальчиков пели в Домском соборе. И какие уроки из всего этого вынесены? Мне недавно из фирмы по выбиванию долгов пришло письмо с напоминанием о долге в 19 центов! Это действительно так странно. Сейчас все пережить помогает один лишь юмор", - сказал режиссер.

Добавим, в последнее время в социальных сетях и на страницах печатных СМИ все чаще появляются мнения латвийцев, а также известных в Латвии людей, недовольных тем, как развивается страна.

Как уже писал портал Mixnews, недавно латвийская художница и актриса Элина Малыгина (Дзелме) выступила с довольно резким обращение к жителям Латвии. Также писатель Даце Рукшане писала о своей решимости покинуть страну.

Рекордное число просмотров набрало видео, в котором молодой человек, по имени Петерис Мелнис обращается к Латвии и просит у нее прощения.

Латвийская поэтесса Лиана Ланга призналась в любви к Латвии, но отметила, что вскоре из-за всего происходящего "здесь будет стыдно жить".

По мнению поэтессы, тратить 60 млн евро на празднование столетия является ничем иным, как преступлением против бедных людей Латвии. Она сомневается, что приоритетом в Латвии является человек, поскольку практика показывает обратное.