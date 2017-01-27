В Латвию приехали новые беженцы (2)
Общество | 27 января 2017 года, 10:55
В рамках программы перемещения ЕС в среду в Латвию прибыли четверо ищущих убежища людей из Сирии, сообщает радио MIX FM 102,7.
Как рассказали в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ), в Латвию из Греции перемещены четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Это семья из Сирии, которая находится сейчас в центре размещения беженцев в Муцениеки.
Среди перемещенных лиц - учитель английского языка и автомеханик. Беженцы указали в анкетах владение арабским и английским языками.
Всего в рамках программы перемещения ЕС в Латвию прибыло уже 207 человек.
пусть эти слабаки с Айфонами в руках едут Родину защищать !!!!
3
Ответить
Starie ne uspeli do germanii dojti , a uzhe novie podtjanulisj.Ploho dela s tranzitnimi gruzami
Ответить