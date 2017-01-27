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Педагоги даже во внешкольное время должны осознавать ограничения, связанные с их профессией. Об этом в письме, объясняющем понятие "лояльность", заявили представители Государственной службы качества образования (IKVD), сообщает nra.lv.

В начале этого года в силу вступили поправки к Закону об образовании, которые предусматривают ответственность в случае, если педагог или директор учебного не лоялен Латвии и ее Конституции, допускает дискриминацию, а также не выполняет свой долг - растить порядочных, честных людей, патриотов Латвии, напоминает IKVD.

В службе также отмечают, что требования к педагогам и директорам школ быть лояльными Латвии и Конституции вступили в силу еще летом 2015 года.

С целью помочь педагогам, а также внести ясность в поправки к закону IKVD обращает внимание на важнейшие аспекты термина "лояльность".

В службе отмечают, что педагог должен не только учитывать ценности латвийской Конституции, но и своими собственными действиями демонстрировать значимость этих ценностей. Кроме того, педагоги должны растить патриотов Латвии и укреплять их принадлежность к государству. Выполнение данных, а также других обязанностей подтвердит лояльность педагога, пишет IKVD.

Сейм принял так называемые поправки о лояльности 23 ноября прошлого года. Изменения в законе поддержали 56 депутатов, против проголосовали 35 парламентариев.