Общество |

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе обнаружили 58 кабанов, павших от африканской чумы свиней, в том числе впервые - в Неретском крае, в Пилскалнской волости, где обнаружено восемь кабанов, сообщили в ПВС.

Впервые АЧС выявлена в Джукстской и Яунсатской волостях Тукумского края, Лапмежциемской волости Энгурского края, Вирбской волости Талсинского края и Пузской волости Вентспилсского края, где найдено по одному павшему от АЧС кабану.

Таким образом, в этом году АЧС обнаружена у 127 кабанов в 48 волостях 34 краев, а в прошлом году - у 1146 кабанов.

Как сообщалось, 13 января АЧС была констатирована у домашних свиней на ферме "Рукас" в Кримулдской крае. На ферме ликвидировано все поголовье - 5023 свиньи.