Начат сбор подписей за бесплатный проезд для инвалидов III группы (4)
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы инвалиды третьей группы могли использовать общественный транспорт бесплатно. Об этом сообщает nra.lv.
Автор инициативы Раймонд Лейниекс-Пуке указывает, что инвалиды третьей группы должны иметь возможность бесплатно использовать как междугородний общественный транспорт, так и местного назначения.
«В данный момент бесплатно использовать общественный транспорт в Латвии могут только инвалиды первой и второй групп. Инвалиды третьей группы – это люди, имеющие умеренные проблемы со здоровьем, которые влияют на их трудоспособность. При этом это люди, которые чаще всего без труда интегрируются в общество, которые могут работать и приносят пользу государству», - указывает автор.
По его словам, в данный момент инвалиды третьей группы в некоторой степени обделены, так как у них нет почти никаких льгот.
Я полностью согласен,что инвалиды 3.группы не имеют льгот при пенсии 65 евро...да и лечения они себе позволить не могут...