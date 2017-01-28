Начат сбор подписей за бесплатный проезд для инвалидов III группы (4)

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Общество | 28 января 2017 года, 11:12

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы инвалиды третьей группы могли использовать общественный транспорт бесплатно. Об этом сообщает nra.lv.

Автор инициативы Раймонд Лейниекс-Пуке указывает, что инвалиды третьей группы должны иметь возможность бесплатно использовать как междугородний общественный транспорт, так и местного назначения.

«В данный момент бесплатно использовать общественный транспорт в Латвии могут только инвалиды первой и второй групп. Инвалиды третьей группы – это люди, имеющие умеренные проблемы со здоровьем, которые влияют на их трудоспособность. При этом это люди, которые чаще всего без труда интегрируются в общество, которые могут работать и приносят пользу государству», - указывает автор.

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По его словам, в данный момент инвалиды третьей группы в некоторой степени обделены, так как у них нет почти никаких льгот.

Комментарии 4
сосед3 часа назад
у меня сосед инвалид 3 группы но сидит дома. Мы живём пока ещё на селе,работы здесь почти нет ,а соседу предложили в Резекне,что от нас 30 км. но нету денег на проезд...пенсия 65 евро + социальное пособие,но и социальный отдел и он сам готов подработать но нету денег на проеьзд...проигровают все от того,что сосед сидит дома.
Я полностью согласен,что инвалиды 3.группы не имеют льгот при пенсии 65 евро...да и лечения они себе позволить не могут...
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Ъ2 часа назад
Проезд инвалидам 1 и 2 группы оплачивает государство,а не самоуправление,для инвалидов 3 группы так же предусмотрены скидки на проезд,а вообще действительно много идиотизма в нашем королевстве,правящие чтобы "насолить" Ушакову не идут на уступки чтобы в черте Риги проезд на электричке можно было оплачивать при помощи карты рижанина,а ведь было бы действительно очень удобно.
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пенсионер3 часа назад
ну чего уж мелочится - бесплатно для всех! Скоро выборы - вот и лыко встроку - Ушаков не обеспечил всех бесплатным проездом. К чему то ведь надо привязаться,тупые договоренности не соблюдены-санкции мэру. по аналогии с известными событиями
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