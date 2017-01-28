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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы инвалиды третьей группы могли использовать общественный транспорт бесплатно. Об этом сообщает nra.lv.

Автор инициативы Раймонд Лейниекс-Пуке указывает, что инвалиды третьей группы должны иметь возможность бесплатно использовать как междугородний общественный транспорт, так и местного назначения.

«В данный момент бесплатно использовать общественный транспорт в Латвии могут только инвалиды первой и второй групп. Инвалиды третьей группы – это люди, имеющие умеренные проблемы со здоровьем, которые влияют на их трудоспособность. При этом это люди, которые чаще всего без труда интегрируются в общество, которые могут работать и приносят пользу государству», - указывает автор.

По его словам, в данный момент инвалиды третьей группы в некоторой степени обделены, так как у них нет почти никаких льгот.