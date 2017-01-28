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Латвийский сегмент Twitter комментирует смерть оставленного без присмотра родителей 7-месячного мальчика в рижском микрорайоне Югла.

Журналист Иева Алберте эмоционально комментирует случившееся.

Пользователь action осуждает действия родителей.

«Я не понимаю этих родителей!!! Оставить малыша одного…», - пишет он.

Šos vecākus es nesaprotu!!! Atstāt zīdaini vienu... https://t.co/Oib95DGkng — action (@action_13) January 27, 2017

Действиями родителей возмущается предприниматель Арманд Сакне.

«Ну и чем живущие в Латвии лучше каких-нибудь исламских фундаменталистов? Мы такие же придурки», - пишет он.

Nu un ar ko Latvijā dzīvojošie ir labāki par kaut kādiem islāma fundemantālistiem? Tādi paši ķēmi vien esam. https://t.co/hg7DdGQbmY — Armands Sakne (@ASakne) January 27, 2017

Как уже сообщалось, на этой неделе, в одной из квартир в микрорайоне Югла было обнаружено тело 7-месячного мальчика, который на протяжении 12 часов был оставлен без внимания взрослых.

В Госполиции сообщили, что в среду, 25 января стражи порядка получили информацию от бригады «скорой» помощи о том, что в одной из квартир на Югле обнаружен труп 7-месячного мальчика. На место происшествия отправились сотрудники Рижского участка полиции «Тейка».

Родители рассказали стражам порядка, что все время находились в квартире, однако в ночь со вторника на среду, в течение 12 часов, с 22 часов до 10 часов утра не обращали на ребенка внимание.