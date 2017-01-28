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Премьер-министр Марис Кучинскис выберет по итогам конкурса эссе трех школьников, которые смогут в полной мере ознакомиться с повседневной работой главы правительства во время "Дня теней", рассказал пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.

Все желающие участвовать в конкурсе должны зарегистрироваться на сайте enudiena.lv и подать эссе на тему о том, что они желают приобрести, наблюдая за работой премьер-министра. Минимальный возраст претендентов - 16 лет. Эссе будут оценивать представители бюро премьер-министра, Государственной канцелярии и "Дня теней".

Вайварс отметил, что у теней премьера будет возможность получить полное представление о повседневной работе премьера, например, отправиться вместе с ним на встречу с президентом Раймондом Вейонисом, присутствовать на интервью с СМИ и т.д.

"День теней", который ежегодно организует общество практического бизнес-образования Junior Achievement Latvija, в этом году пройдет 15 февраля.