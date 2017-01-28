Премьер выберет свои "тени" по итогам конкурса эссе (4)

фото

Общество | 28 января 2017 года, 17:26

Премьер-министр Марис Кучинскис выберет по итогам конкурса эссе трех школьников, которые смогут в полной мере ознакомиться с повседневной работой главы правительства во время "Дня теней", рассказал пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.

Все желающие участвовать в конкурсе должны зарегистрироваться на сайте enudiena.lv и подать эссе на тему о том, что они желают приобрести, наблюдая за работой премьер-министра. Минимальный возраст претендентов - 16 лет. Эссе будут оценивать представители бюро премьер-министра, Государственной канцелярии и "Дня теней".

Вайварс отметил, что у теней премьера будет возможность получить полное представление о повседневной работе премьера, например, отправиться вместе с ним на встречу с президентом Раймондом Вейонисом, присутствовать на интервью с СМИ и т.д.

"День теней", который ежегодно организует общество практического бизнес-образования Junior Achievement Latvija, в этом году пройдет 15 февраля.

Комментарии 4
леший1 час назад
повседневная работа?----не смешите мои тапочки!----енто чудо ещё и работает?----Я думаю, что ОНО тупо сидит в кресле, закинув ноги на стол и пальцев ковыряется в носу====ВСЁ что ОНО говорит и делает смахивает на бред сивой кобылы==="Латвия---это лидер по развитию бизнеса..."----за одно это можно уже снимать это чудо с должности за мудозвонство
Ответить
Патриот 1 час назад
Да мне и моим детям позорно находиться рядом с ним уже не говоря о том чтобы быть его тенью.Чмо тупорылое, не пример.
Ответить
Вадя33 минуты назад
Интересно , кто будет " тенью " Ринкевича ? От такого позора уже не отмоешься !
Ответить