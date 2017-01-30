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Идея о введении официального дня отдыха от телефонов и компьютеров не вызвала отклика среди жителей Латвии, пишет портал skaties.lv.

Напомним, в конце прошлого года на портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за введение официального дня отдыха от телефонов и компьютеров. Однако, на данный момент, в поддержку данной инициативы подписался лишь 31 человек.

Тем временем как свидетельствует опрос жителей, проведенный передачей "900 секунд" телеканала LNT, большинство латвийцев оценивают введение в Латвии официального дня отдыха от телефонов и компьютеров положительно, но многие признают, что не смогли бы отказаться от использования электронных устройств.

Однако в Латвии еще есть люди, которые способны полностью отказаться от мобильных телефонов. Один из ветеринарных врачей Янис Бейнертс уже третий год не пользуется мобильным телефоном и соцсетями. Он отметил, что главное преимущество такого образа жизни – это покой. По словам Бейнертса, те, кому необходимо, звонят ему на рабочий телефон, и, таким образом, когда он уходит с работы, рабочий день у него действительно заканчивается.

"Для меня этот мобильный телефон был источником стресса, поскольку в конце дня мой рабочий день вроде как закончился и я могу идти домой, но все равно все время будто завишу от мобильного", - отметил Бейнертс.

Как уже пиcал Mixnews, автор инициативы о введении в Латвии официального дня отдыха от телефонов и компьютеров Янис Паэглис считает, что хотя бы один день в году люди должны полностью отказаться от использования своих планшетов, компьютеров, телефонов, интернета и телевидения. Днем отдыха от электронных устройств Паэглис предлагает сделать 9 сентября и отмечать его на государственном уровне.

Автор инициативы отмечает, что те, кто в этот день будут на работе, только выиграют от введения антителефонного моратория, ведь мобильные телефоны можно будет использовать только в рабочих целях, и таким образом отвлекаться на развлечения не получится.