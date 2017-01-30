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Ущерб от затопления потолка в Белом зале Рижского замка составил несколько десятков тысяч евро, рассказал в интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT председатель правления госагентства Valsts nekustamie īpašumi Мартиньш Толс.

Он отметил, что пострадала не только позолота, но и паркет, а также кабинеты этажом ниже.

Работы по реставрации пока не начаты, так как еще не закончена экспертиза, к которой привлечены сотрудники VNĪ и представители страховой компании.

Напомним, протечка произошла 8 января из-за повреждения устройства для увлажнения воздуха — прорвало трубу, через которую в прибор поступает вода.

Белый зал является одним из самых роскошных помещений замка. До 1917 года его называли Царским, а свое нынешнее название он получил в довоенное время благодаря оформлению в светлых тонах.

Белый зал также больше всего пострадал во время пожара в Рижском замке в 2013 году.