Потоп в Рижском замке нанес ущерб в несколько десятков тысяч евро (4)

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Общество | 30 января 2017 года, 10:41

Ущерб от затопления потолка в Белом зале Рижского замка составил несколько десятков тысяч евро, рассказал в интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT председатель правления госагентства Valsts nekustamie īpašumi Мартиньш Толс.

Он отметил, что пострадала не только позолота, но и паркет, а также кабинеты этажом ниже.

Работы по реставрации пока не начаты, так как еще не закончена экспертиза, к которой привлечены сотрудники VNĪ и представители страховой компании.

Напомним, протечка произошла 8 января из-за повреждения устройства для увлажнения воздуха — прорвало трубу, через которую в прибор поступает вода.

Белый зал является одним из самых роскошных помещений замка. До 1917 года его называли Царским, а свое нынешнее название он получил в довоенное время благодаря оформлению в светлых тонах.

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Белый зал также больше всего пострадал во время пожара в Рижском замке в 2013 году.

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Комментарии 4
пенсионер57 минут назад
что за фирмы, что за строители = кругом течёт, валится,трескается . Такое впечатление что реновировать надо все современные постройки, а не те жилые дома и здания построенные после 50 г.прошлого века.Еще ни одна многоэтажка не развалилась, не спорю где то надо подкрасить. трубы заменить и т.п.мелочь а теперь додумались до того что крыши в новых зданиях мыть, это просто вредительство
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ммм45 минут назад
Товарищч пенсионер, что Вас так удивляют очевидные вещи?!Вы думаете нельзя дороги сделать с пяти-семилетней гарантией?!Что Вы!Представляете каких ПОСТОЯННЫХ доходов лишатся хозяева дорожно-ремонтных фирм вместе со своими друзьями из городских управлений!Так-что капало и будет капать,ломалось и будет ломаться,а "свидомые" латыши и мы с Вами будем и дальше оплачивать очевидных,откровенных паразитов!
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4452 минуты назад
почему не миллионов???
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