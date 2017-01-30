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В результате трехлетнего ожидания на операцию по удалению катаракты жительница Анужи Талсинского края Аусма Интерпе почти потеряла зрение, сообщает портал lsm.lv.

Как рассказала женщина, она регулярно посещает врача и на операцию также записалась своевременно – еще в 2014 году. Тем временем в больнице имени Страдиня, где должна пройти операция, обещают, что очередь Аусмы почти подошла и операцию планируется сделать через три-четыре месяца. Однако за время ожидания женщина почти потеряла зрение.

"Чувствую глубокое отчаяние, потому что с каждым днем вижу все хуже", - рассказала Аусма.

Впереди Аусмы в очереди еще 4000 человек, однако оперировать будут около 2000, поскольку, как показывает практика, в итоге на операцию приходит лишь половина записавшихся. На данный момент государство в месяц оплачивает проведение 600 операций.

Как пояснила профессор Клиники офтальмологии больницы имени Страдиня Гуна Лагановска, катаракта протекает с разной интенсивностью. Большинство пациентов вполне могут ждать несколько лет без сильного ухудшения зрения, однако есть и те, кто ждать не может.

"Мы призываем всех стоящих в очереди на операцию пациентов время от времени посещать своего окулиста. В случае, если глазное давление повышается и глаза начинают болеть, мы примем пациента как больного с острой формой", — пояснила Лагановска.

При этом профессор признала, что сейчас на оплачиваемые государством операции записано огромное число людей — например, если человек запишется сегодня, перед ним в очереди будет около 70 000 людей. Таким образом, в очереди на операцию у человека может уйти несколько лет.