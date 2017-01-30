Общество |

Ассоциация выпускников Рижской высшей школы экономики (SSE Riga) требует отменить требование о знании латышского языка для ректора данного вуза Андерса Палзова, которому ранее по этой причине пришлось оставить свою должность.

В связи с этим, сегодня руководитель Ассоциации выпускников Рижской высшей школы экономики Марис Симанович подал в Министерство образования и науки письмо протеста.

Письмо адресовано президенту Латвии Раймонду Вейонису, премьеру Марису Кучинскису, министру образования Карлису Шадурскису, а также депутатам Сейма. В письме указывается, что образование в Латвии должно быть конкурентоспособным на международном уровне, поэтому необходимо обеспечить условия, при которых в нашей стране могут свободно преподавать международно признанные академики.

Также, по мнению Симановича, для ректоров Рижской высшей школы экономики необходимо отменить требование о знании латышского языка.

"Если школа создана на основе международного договора, то для чего нужны эти национальные требования? Конечно, сейчас идет дискуссия о том, нужно ли позволить руководить вузами русскоязычным, однако я считаю, что если и есть какая-либо реформа образования, то нас в ней интересует только один пункт – стабильность, независимость и конкурентоспособность Рижской высшей школы экономики на международном уровне", - считает Симанович.

Письмо протеста также подписали Латвийская торгово-промышленная палата, Латвийская конфедерация работодателей, Латвийская ассоциация электронной и электротехнической промышленности и Латвийская федерация деревообработчиков.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, ранее Министерство образования и науки отстранило Андерса Палзова от должности ректора SSE Riga по причине недостаточных знаний латышского языка.

Ранее Минобразования по той же причине не утвердило на должность ректора Рижской высшей школы права британца Мела Кенни. Вместо него ректором был назначен проректор Латвийского университета Янис Икстенс.

Таким образом, министерство отошло от привычной традиции - не обращать внимания на слабые знания латышского языка у обоих кандидатов, поскольку эти два вуза были основаны как международные проекты сотрудничества, и обучение в них ведется на английском языке.