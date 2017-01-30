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В Госдуме планируют выдавать бывшим соотечественникам специальные «карты русского», аналог американской грин-карты. Предполагается, что документ будет давать право на ряд привилегий: от бесплатного обучения в вузах до льгот на проезд в общественном транспорте.

В Госдуме считают, что это будет способствовать объединению русских, оказавшихся за рубежом после распада Советского Союза. Если законопроект будет одобрен, российские карты начнут выдавать с 1 января 2018 года.

Депутат Госдумы Владимир Сысоев разрабатывает законопроект о карте россиянина, документе, подтверждающем принадлежность лица — гражданина одной из стран СНГ или Балтии — к российскому народу.

Законопроект направлен на поддержку родственных, этнических и языковых ценностей российского народа в зарубежных странах. Согласно документу, отечественная грин-карта даст ряд привилегий: например, на право на работу, бесплатную учёбу, медицинскую помощь, льготы на проезд.

«Это реальная рука помощи, протянутая миллионам соотечественников, которые в результате крушения СССР оказались за границами родины. Несмотря на крайне тяжёлые условия, они оставались российскими патриотами, поддерживали традиции отцов. «Карта русского» — это документ, который хотя и не даёт гражданства России, но возвращает нашим соотечественникам многие полагающиеся им права. Они смогут в нашей стране учиться и работать, как другие граждане. Или приезжать, не платя за визу», — пояснил Сысоев.

Основная часть русских за рубежом проживает на Украине и в Казахстане, но крупные диаспоры имеются также в Латвии, Эстонии, Киргизии, Белоруссии и Молдавии.

«Мы говорим о том, что сегодня Россия возвращает себе статус сверхдержавы, вновь становится альма-матер всего гигантского русского народа, который разделён границами, установленными искусственно, вследствие заговора и госпереворота 1991 года. Другие страны уже давно ведут политику, направленную на воссоединение, интеграцию своих бывших соотечественников. Введение русской грин-карты станет существенным шагом на пути строительства Русского мира, начатого в Крыму», — заявил парламентарий.

Получить русскую грин-карту

Согласно законопроекту, стать обладателем русской грин-карты смогут граждане других государств, если они выполнят ряд условий. В частности, необходимо представить доказательство наличия в прямом родстве русского или гражданина СССР (отец, мать, бабушка, дедушка). Либо самому иметь ранее гражданство Советского Союза.

Ещё одним условием является владение русским языком не ниже базового уровня и отсутствие деятельности (в частности, журналистской), направленной против российского государства, народа и его безопасности. Другим обязательным условием является отсутствие российского гражданства.

Если закон будет принят, то первые русские грин-карты можно будет получить уже с 1 января 2018 года. Именно с этого времени он вступает в силу.

Как у других

В этом механизме нет ничего нового. Подобные документы уже утверждены парламентами Словакии, Польши и других стран. Польша стала пионером по воссоединению соотечественников путём введения особого документа. С 2008 года Варшава выдаёт этот документ также этническим полякам, являющимся гражданами бывших республик СССР.

В прошлом году польское правительство начало рассмотрение поправок к закону о карте поляка, которые касаются финансовой поддержки со стороны государства. Согласно этим поправкам, на финансовую помощь смогут рассчитывать обладатели карты, желающие переехать на историческую родину. Поправки предусматривают поддержку в размере €5,4 тыс. на каждого члена семьи.

Стоит отметить, что в законопроекте Сысоева о денежном вознаграждении речь пока не идёт.

Первый заместитель председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Фёдоров поддержал инициативу депутата Сысоева. Он пояcнил RT, что сегодня уже делается много для интеграции соотечественников.

Парламентарий напомнил, что в апреле 2014 года президент Владимир Путин подписал закон об упрощённой выдаче гражданства России соотечественникам, которые свободно владеют русским языком и живут (или проживали) на территории СССР или Российской империи в нынешних границах России. А в мае 2016-го был принят упрощённый порядок получения вида на жительство в России для беженцев с Украины. Всего же за минувшие 10 лет в Россию вернулись около 560 тыс. человек.

«Собирание русского народа — прямая обязанность. Об этом говорит и президент. К сожалению, до сих пор механизмы в должной степени не проработаны, но тем не менее мы движемся в данном направлении.

Предложенная Владимиром Сысоевым инициатива — сделать специальную «карту русского» — это правильно. Это во многом снимет моральную нагрузку от того факта, что мы до сих пор являемся самым большим разделённым народом в мире», — подчеркнул Фёдоров.

«Поедут те, кому надо побольше заработать»

Руководитель интеграционного центра «Миграция и закон» Гавхар Джураева считает, что российская грин-карта должна пользоваться популярностью.

«Ещё не иссякли те ресурсы, которые могли бы пополнить Россию за счёт тех соотечественников, которые находятся в СНГ», — говорит она.

Однако Джураева подчёркивает, что возможность получения российской грин-карты должна проходить по границам сегодняшней России, а не СССР.

«Россия заинтересована в притоке своих соотечественников. Мы готовы взять на себя ответственность за весь бывший СССР? Будет наплыв тех, кому Россия-то не нужна, а нужно побольше заработать, получить больше возможностей. Вот это, я считаю, неправильно», — отмечает эксперт.

Кроме того, Джураева добавляет, что претендующий на российскую грин-карту должен знать историю и культуру России и обладать очень хорошим знанием русского языка.

«Конечно, такая грин-карта станет лазейкой для трудовых мигрантов. Любое облегчение въезда — это лазейка. Проблемы миграции будут возрастать», — предостерегает Джураева.