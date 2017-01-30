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Центр государственного языка проанализировал несколько иностранных слов, которыми ежедневно пользуются латвийцы, и призвал отказаться от слов "шлепанцы" и "бранч". Такое решение экспертной комиссии Центра госязыка опубликовано в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Теперь вместо слова flip-flop (с английского переводится как "шлепающий звук", а в латышском языке получили название "iešļūcenes") латвийцам рекомендуют говорить "flipsandales".

Так называемые бранчи эксперты Центра госязыка предлагают заменить на "vēlbrokastis" или поздний завтрак.

Напомним, ранее Центр государственного языка определил, что в дальнейшем главы городов женского пола в латышском языке должны называться особым словом mēre, вместо mērs, которое использовалось до этого.