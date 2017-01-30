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В апреле 2016 года латвийские представители IT-сферы и энтузиасты создали уникальный интернет-проект Animals Life NET. Он объединил людей и организации по всему миру, которые неравнодушны к судьбе бездомных или брошенных животных. Еще не прошло и года, а к проекту уже присоединилось порядка 40 приютов для животных из 20 стран. Уникальность проекта в том, что из этих приютов ведется прямая круглосуточная трансляция – благодаря камерам, которыми команда Animals Life NET обеспечивает участников проекта.

Главная цель проекта – оказать реальную помощь животным в приютах. А в качестве действенной мотивации – с помощью установленных в приютах камер визуализировать проблемы: переполненность приютов, недостаток корма и других необходимых вещей. И это проблемы глобального характера, характерные не только для Латвии, но и для других стран Восточной Европы, России, США и т.д. Например, в крупнейшем латвийском приюте Ulubele сейчас находятся около 200 собак и 200 кошек. При этом люди, спасшие бродячих животных, стоят в очереди, чтобы отдать их в приют. Многие приюты на грани выживания, они нуждаются в помощи – просто большинство из нас даже не задумываются об этом. Поэтому проект Animals Life NET стремится привлечь внимание к этой проблеме и побудить неравнодушных людей к действию.

Масса людей по всему миру, и в Латвии особенно, помогают животным: покупают корм, собирают вещи, везут в приюты. Все это требует времени и дополнительных затрат. На сайте Animals Life NET оказать реальную помощь животным можно парой кликов – было бы желание. Например, можно купить корм и другие необходимые продукты для любого приюта, и все это будет доставлено туда, а добродеятель купивший корм получит об этом отчет. Также можно стать волонтером, оставить на сайте заявку для любого приюта (она автоматически пересылается в приют и с вами связываются).

Еще один вариант: сбор средств для более значительных нужд приютов или, так называемый crowdfunding, когда все желающие из любой страны могут пожертвовать любую сумму, чтобы в итоге “с мира по нитке” собрать необходимые средства. Сейчас, например, на странице приюта Labās Mājas на сайте Animals Life NET идет сбор средств на отопление приюта.

Кроме того, на сайте также есть функция «Покупайте с нами»: если вы делаете покупки в интернете, вы можете с сайта Animals Life NET зайти на один из популярных интернет-магазинов, с которыми сотрудничает проект, например AliExpress или Amazon, и определенный процент с общей стоимости ваших покупок пойдет на корм приюту.

Больше всего в приютах, конечно же, кошек и собак. К сожалению, очень многие домашние животные оказываются на улице и нуждаются в заботе человека. Однако помощь требуется и диким животным. Например, недавно проект добавил в качестве участника центр по спасению птиц в Венгрии, а веб-камера установлена в клетке с орлами. Также ведутся переговоры с центрами по спасению бабуинов (Южная Африка) и слонов (Тайланд), так что вскоре на Animals Life NET можно будет следить за жизнью этих экзотических питомцев.

Проект набирает обороты. Люди все активнее делают покупки на сайте. В конце октября проходил сбор средств для приюта Ķepu-Ķepā: купленный корм, а также много теплых вещей были доставлены в приют (фото внизу). Проект Animals Life NET – глобальный, на сайт приходят люди ото всюду и помогают не только «своим» животным, но и приютам в других странах. Так один американец купил столько корма для приюта на Мальте, что для его доставки пришлось нанимать целый грузовик (фото внизу). Еще пример – приют в Сербии: когда резко настали холода, потребовалась срочная помощь. Меньше чем за неделю удалось собрать средства на жизненно необходимый корм для собак.

И разумеется, люди постоянно забирают животных из приютов к себе в семьи. Например, в декабре во вьетнамский приют поступило сразу три заявки на адаптацию котов от одного жителя Великобритании. Сейчас оформляются документы, чтобы отправить животных к их новому хозяину в новый дом.