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Рижская дума планирует передать религиозной общественной организации "Община Хабад-Любавич" два земельных участка без адреса около ул. Садовникова, 14, и ул. Лачплеша, 141.

Объект по адресу Лачплеша, 141, закреплен на имя Рижской еврейской общины и на до 2095 года сдан в аренду "Хабад-Любавич".

В качестве целей передачи указаны планы религиозной общины проводить благотворительные мероприятия по укреплению социального благополучия малообеспеченных и социально уязвимых людей и осуществлять образовательный процесс. Размер одного участка - 38 кв. метров (кадастровая стоимость - 38 евро), другого - 1141 кв. метр (1141 евро).

Участки будут переданы общине в безвозмездное пользование на время, пока она будет иметь статус благотворительной организации и до перестройки в данном районе, но не дольше, чем на пять лет.