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Несмотря на то, что большая часть латышских школьников в качестве второго иностранного языка сегодня выбирают русский, по-русски молодежь не может поддержать даже элементарный разговор. Об этом сообщает Latvijas Avīze со ссылкой на программу Латвийского телевидения "Запрещенный прием".

Чтобы выяснить, каков сегодняшний уровень знаний русского языка среди школьников, журналисты отправились в среднюю школу в Кекаве, чтобы поговорить с учениками 12-го класса, которые учат русский язык с 6-го класса. В ходе интервью выяснилось, что школьники не могут поддержать элементарный разговор, а также не могут ответить на простые вопросы, например, о том, где находится столовая или какой сегодня день.

Как отмечают авторы программы, по-русски могут разговаривать лишь те, у кого в семье или среди друзей есть русскоязычные или же те, кто подошел к изучению языка с особой мотивацией. Остальные в лучшем случае понимают, но не говорят на русском языке.

Между тем, Министерство образования и находящийся в его ведении Центр содержания образования оценивают знания языков среди школьников как хорошие. На централизованных экзаменах, которые школьники сдают при окончании 12-го класса, средний показатель знания языков среди школьников составляет 67%. В прошлые годы он также составлял около 70%, и это более успешные показатели, чем в экзаменах по английскому, отмечает LA.

Добавим, русский язык в школах изучают около 60 тысяч учеников.