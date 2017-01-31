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Чтобы решить в перспективе вопросы об утверждении ректоров Рижской экономической высшей школы (РЭВШ) и Рижской юридической высшей школы (РЮВШ), планируется пересмотреть законы, регулирующие деятельность обоих вузов, которые могут стать обязательными и для других вузов.

Как сообщили в Министерстве образования и науки, министр Карлис Шадурскис считает необходимым пересмотреть регулирующие деятельность этих двух вузов законы.

На его взгляд, действующие законы не отвечают современным требованиям и реальной ситуации, поэтому их содержание необходимо пересмотреть.

Пересмотр законов позволит в долгосрочной перспективе решить также вопрос об административном управлении вузов. Поправки к этим законам могут быть предложены в ближайшее время, после дискуссий и диалога причастных сторон.

Как сообщалось, из-за недостаточного знания госязыка на утверждение в правительство не была выдвинута кандидатура Мела Кенни на пост ректора Рижской юридической высшей школы.

Ранее прозвучали опасения в том, что по этой же причине с должности может лишиться ректор РЭВШ Андерс Палзов.