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В 2015 году в Латвии немного увеличилась младенческая смертность, свидетельствует подготовленный Министерством благосостояния обзор о положении детей в Латвии в позапрошлом году.

Так, если в 2014 году уровень смертности новорожденных был самым низким с 2000 года - 3,9 на 1000 живых рожденных детей, то в 2015 году этот показатель вырос до 4,1.

Постоянное снижение показателя наблюдается с 2011 года. Например, в 2013 году умерло 4,5 младенца на 1000 рожденных, в 2012 году - 6,4 на 1000, а в 2011 году - 6,7 на 1000. Снижение в последние три года приближает Латвию к среднему показателю ЕС и показателям остальных стран Балтии.

Основная причина младенческой смертности, как и в предыдущие годы - определенные состояния в перинатальном периоде, например, патологии беременности и развития плода, внутричерепное кровоизлияние, бактериальный сепсис новорожденных, врожденные аномалии, а также синдром внезапной смерти.

Тем временем дети в возрасте от 5 до 17 лет в 51% случаев умирают от внешних факторов.

Однако, как отмечают в Минблаге, в последние годы наблюдается позитивная тенденция по росту числа новорожденных, вскармливаемых грудным молоком. Количество детей, которых кормят грудью до года, с 2008 года увеличилось на 7,7% - до 26,6% детей.

В свою очередь, удельный вес практически здоровых новорожденных в 2015 году в Латвии немного вырос и составил 64,3%. По сравнению с 2014 годом, удельный вес практически здоровых новорожденных вырос на 1%.

Соответственно, наблюдается небольшое снижение удельного веса новорожденных с хроническими заболеваниями и с угрозой развития таких заболеваний. Если в 2014 году удельный вес новорожденных с хроническими заболеваниями составлял 2,9%, то в 2015 году - 2,7%. В 2014 году удельный вес новорожденных с риском развития хронических заболеваний составлял 33,9%, в 2015 году он снизился на 0,9 процентного пункта.

В годовалом возрасте практически здоровы лишь 64,5% детей, это на 0,2% больше, чем в 2014 году. С возрастом этот показатель снижается, и в возрасте 15-17 лет здоровы только 59% детей, что на 0,8 процентного пункта больше, чем в 2014 году.

Наиболее частые из выявленных на профилактических осмотрах нарушений здоровья у подростков - различные нарушения осанки (примерно у 15% подростков) и ослабленное зрение (примерно у 13%).

В целом наблюдается тенденция к увеличению этих показателей, что объясняется малоподвижным образом жизни подростков. Как указывают в Минблаге, многие из выявленных у подростков проблем со здоровьем констатируются у детей еще в 1-м классе.