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В понедельник в Латвии травмы на скользких тротуарах получили 18 человек, сообщает радио MIX FM 102,7.

Как рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, 13 человек пострадали в Риге. Возраст травмированных людей составляет от 14 до 88 лет. Они получили переломы рук, ног и травмы спины.

Тем временем в Латгале мужчина обнаружил 74-летнюю женщину лежащей в снегу. У женщины констатировали инсульт, пострадавшая была доставлена в больницу.