Общество |

Жители Латвии заботу о себе обычно откладывают, потому что считают более важным позаботиться о других или выполнить срочную работу, показал опрос, проведенный АО "Grindeks" и компанией социологических исследований "GfK Baltic".

Опрошенные указали, что больше чем себя, они любят свою семью и друзей, а предметом заботы сразу после себя назвали своих домашних питомцев и свое жилье.

Как сообщила руководитель "GfK Baltic" Мара Тауриня, половина опрошенных признает, что для них важно позаботиться о близких и лишь затем - о себе, хотя на это обычно уже не остается времени. Причем 14% респондентов считают заботу о себе эгоизмом и, заботясь о себе, испытывают чувство вины.

"В результате в повседневной спешке мы нередко обращаем внимание на себя с опозданием - каждый третий начинает лечиться только тогда, когда болезнь уже не позволяет выполнять повседневные обязанности, или под давлением окружающих", - сказала Тауриня.

У половины опрошенных - лишний вес или ожирение, каждый пятый несколько раз в неделю переедает, каждый второй считает помощь другим важнее своего плохого самочувствия, каждый третий начинает лечиться только тогда, когда болезнь уже не позволяет выполнять повседневные обязанности, или под давлением окружающих. Только десятая часть жителей просыпается утром, радуясь предстоящему дню.

Опрос показал, что каждый четвертый латвиец хочет изменить привычки питания или начать вести более активный образ жизни, каждый пятый - бросить курить, многие хотят улучшить сон, перестать употреблять алкоголь, больше отдыхать.