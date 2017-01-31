С февраля пользователей Inbox.lv ждут радикальные перемены (+ОПРОС) (3)

фото

Общество | 31 января 2017 года, 15:30

Сервис электронной почты Inbox.lv планирует в начале февраля запустить "радикально новый портал", пишет портал skaties.lv.

Как сообщило руководство предприятия, со 2 февраля у портала будет новый дизайн и структура. Также на портале можно будет следить за лентой новостей Inbox.lv в соцсетях Facebook и Instagram.

В прошлом году компания Inbokss, которой принадлежит сервис электронной почтыInbox.lv, увеличила оборот до 3,25 млн евро. Тем временем прибыль предприятия составила 532 000 евро.

Комментарии 3
андрюХА2 часа назад
Вот бы еще Inbox.lv отчистился от всякого мусора-типо дормео и прочей шушеры - спама ..
Было бы отлично!
Ответить
Смешно2 часа назад
А что действительно ли существуют динозавры которые еще пользуются этим дерьмобоксом?
15
Ответить
шурик2 часа назад
фильтр настроить не судьба?
1
Ответить