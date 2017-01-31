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Сервис электронной почты Inbox.lv планирует в начале февраля запустить "радикально новый портал", пишет портал skaties.lv.

Как сообщило руководство предприятия, со 2 февраля у портала будет новый дизайн и структура. Также на портале можно будет следить за лентой новостей Inbox.lv в соцсетях Facebook и Instagram.

В прошлом году компания Inbokss, которой принадлежит сервис электронной почтыInbox.lv, увеличила оборот до 3,25 млн евро. Тем временем прибыль предприятия составила 532 000 евро.