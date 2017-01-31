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Верховный суд (ВС) не признал имущественные авторские права на 973 фильма Рижской киностудии, снятых в период с 1964 до 4 мая 1990 года.

ВС оставил без изменений решение Рижского окружного суда, который отклонил иск. Как указали судьи, хотя ВС не согласен с отдельными выводами окружного суда, его приговор является правильным, а именно, удовлетворить требования государства не представляется возможным, так как авторские права на эти фильмы не принадлежат и Рижской киностудии, а именно, права на эти фильмы не принадлежит ни одному юридическому лицу.

ВС указал, что авторские права юридических лиц, по которым ведется спор, закончили действовать самое позднее 15 мая 1993 года с момента вступления в силу закона "Об авторском праве и смежных правах", так как законодатель не принял законы, которые обеспечивали бы дальнейшее существование этих прав. Следовательно, такие права не могут принадлежать ни Рижской киностудии, ни государству.

Права авторов - физических лиц, результатом творческой работы которых являются вышеупомянутые фильмы, продолжают существовать, и их защита может осуществляться в общем порядке.

Приговор ВС вступил в силу и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, в апреле 2014 года Рижский окружной суд полностью отклонил иск Минкультуры о правах на фильмы советского времени, тогда как суд первой инстанции иск министерства удовлетворил, признав его права воспроизводить и распространять эти фильмы с соблюдением имущественных и личных прав их создателей, а также право государства получать вознаграждение за использование этих фильмов третьими лицами.

фото: YouTube