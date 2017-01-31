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Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что премьер-министры трех Балтийских стран подписали соглашение о проекте Rail Baltica, которое включает сроки строительства, маршрут и ряд технических деталей.

Радость в связи с новостью выражает чиновник Марис Лусте.

«Все-таки когда-нибудь у нас будет Rail Baltica!», - написал он.

Депутат Сейма от «Единства» Вейко Сполитис уже мечтает о предстоящих поездках.

«Уверен, что все сложится хорошо, и в 2025 году я куплю билет на поезд Рига-Берлин», - пишет он.

@MLuste @rubesita @NHTV esmu pārliecināts, ka būs labi, un 2025.g. pirkšu Riga - Berlin vilciena biļeti :) — Veiko Spolitis (@VeikoSpolitis) January 31, 2017

Пользователь Nepareizais недоволен, что проект предусматривает только одну остановку в Латвии.

«С помощью Rail Baltica эстонцы смогут поехать из Тарту в Пярну, литовцы – по маршруту Вильнюс-Каунас-Паневежас. Почему мы не захотели остановку в Елгаве?», - пишет он.

Izmantojot #RailBaltica igauņi varēs pa smuko braukt Tallina-Pērnava, leiši Viļņa-Kauņa-Paņeveža. Kādēļ mēs negribējām pieturu Jelgavā? pic.twitter.com/chNjPoKyYv — Nepareizais (@Nepareizais) January 31, 2017

Соглашение о проекте Rail Baltica подписали премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Для вступления соглашения в силу его должны ратифицировать парламенты трех стран.