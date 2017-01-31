Договор Rail Baltica: Сполитис готовится к поездке Рига-Берлин (3)

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Общество | 31 января 2017 года, 20:14

Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что премьер-министры трех Балтийских стран подписали соглашение о проекте Rail Baltica, которое включает сроки строительства, маршрут и ряд технических деталей.

Радость в связи с новостью выражает чиновник Марис Лусте.

«Все-таки когда-нибудь у нас будет Rail Baltica!», - написал он.

Депутат Сейма от «Единства» Вейко Сполитис уже мечтает о предстоящих поездках.

«Уверен, что все сложится хорошо, и в 2025 году я куплю билет на поезд Рига-Берлин», - пишет он.

Пользователь Nepareizais недоволен, что проект предусматривает только одну остановку в Латвии.

«С помощью Rail Baltica эстонцы смогут поехать из Тарту в Пярну, литовцы – по маршруту Вильнюс-Каунас-Паневежас. Почему мы не захотели остановку в Елгаве?», - пишет он.

Соглашение о проекте Rail Baltica подписали премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Для вступления соглашения в силу его должны ратифицировать парламенты трех стран.

Комментарии 3
Alex51 минуту назад
Чего-то Чехова вспомнил - брательник ухи перед смертью хочет ...
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Учитесь как надо подныривать1 час назад
Литовцы убедили, что им нужен кусок Вильнюс - Каунас. Явное преимущество.
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Garik5 минут назад
Дорогу строят исключительно ради Сполитиса? Пускай тогда весь вагон оплачивает!
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