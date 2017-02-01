Общество |

Суповые кухни и пункты раздачи горячей еды являются прямым отражением картины бедности в Латвии, считает руководство Сети пунктов горячего питания для бедных.

Наиболее критична ситуация в регионах Латвии, особенно в Латгале и на востоке Видземе, пишет портал skaties.lv со ссылкой на LNT Ziņas.

Тем временем, в Риге, несмотря на то, что количество малоимущих немного снизилось, за минувший год раздали более полумиллиона бесплатных порций.

Как свидетельствуют подсчеты Департамента благосостояния Рижской думы, клиентами пунктов раздачи горячей еды в 80% случаев являются пенсионеры, однако приходят и молодые мамы с детьми.

В отличие от суповых кухонь, где может прийти абсолютно любой человек и поесть суп бесплатно, в пункты раздачи горячей еды приходят люди со статусом малоимущей и малообеспеченной семьи.

По словам представителя департамента благосостояния РД Литы Брице, это возможность для молодых мам немного сэкономить деньги, чтобы на сэкономленное купить что-нибудь детям.

Между тем, согласно результатам недавно проведенного опроса, растет количество нуждающихся именно среди пенсионеров, которые получают ничтожные пенсии, поэтому и они все чаще попадают в число лиц, получающих эти услуги.

По словам одного из получателей еды, на кухни приходят и такие люди, у которых за плечами 2-3 высших образования. Кто-то забирает еду с собой, а кто-то ест на месте.

Добавим, как ранее сообщили в Центральном статистическом управлении, риску бедности в Латвии в 2014 году были подвержены 606 тыс. жителей или 30,9% населения. Также в Латвии одна из самых больших разниц между доходами состоятельной и беднейшей части общества, а 70% или 322 тыс. латвийских пенсионеров получают пенсии не более 300 евро в месяц.

Бедности подвержены также малоквалифицированные работники, работающие за минимальную зарплату, а самый высокий риск бедности — в Латгале.

Латвийский правозащитник Юрис Янсонс ранее указал на то, что Латвия утопает в бедности, так как в стране крайне низкий уровень социальной защиты.

Бюро госуполномоченного по правам человека ссылается на служебный доклад Еврокомисссии, в котором говорится, что расходы Латвии на социальную защиту самые низкие в ЕС и сравнительно мало влияют на уменьшение бедности.