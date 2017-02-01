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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы самоуправление выделило финансирование ученым, которые придумают гуманный способ отпугнуть чаек. Однако орнитологи относятся к такой возможности скептически, пишет портал skaties.lv со ссылкой на TV3 Ziņas.

"По ночам, весной за окном чайки устраивают такой балаган, что о спокойном сне можно только и мечтать", - так объяснил инициативу об освобождении Риги от крикливых чаек ее автор Андис Лацис.

Он полагает, что птиц можно отпугивать звуковым сигналом или при помощи другого технического и гуманного решения, которое поможет избавиться от гнездования чаек на крышах рижских домов. По мнению автора инициативы, если удачного варианта найти не удастся, то остается только выделить финансирование для исследователей и ученых латвийских вузов, которые придумают решение этой проблемы.

Тем временем как отметила орнитолог и исследователь Латвийского университета Мара Янаус, самый эффективный способ избавиться от чаек - это держать город в чистоте.

"Там, где есть еда, всегда найдется едок. Пока будут отходы, которыми в основном и кормятся серебряные чайки в Риге и других городах, до тех пор они и будут. Самым эффективным способом является ликвидация открытых городских свалок и соблюдение чистоты вокруг мусорников. Так, к примеру, Рига избавилась от голубей", - сказала исследователь.

По ее словам, радикальные технические решения, например, отпугивающие птиц звуковые сигналы могут привести к обратному эффекту. Такие действительно используются, например, на Рижской ГЭС.

Однако, по мнению орнитолога, эти сигналы, которые имитируют птичьи крики о тревоге, будут мешать сну городских жителей еще больше, нежели звуки от криков натуральных чаек весенним утром.