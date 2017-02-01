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Правительство сегодня утвердило предоставление гражданства Латвии в порядке натурализации 96 жителям страны, в том числе шести несовершеннолетним детям и одному шриланкийцу, сообщает радио MIX FM 102,7.

75% претендентов на гражданство по национальности русские, 10% - украинцы, 13% - белорусы. Среди новых граждан есть также поляки, литовцы и представители других национальностей. Тем временем, шриланкийцу после получения гражданства Латвии гражданство Шри-Ланки будет аннулировано, поскольку этого требует законодательство данного государства.

Добавим, гражданство Латвии в порядке натурализации после 1995 года получили более 144,5 тыс. человек.

Напомним, как ранее сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ), интерес неграждан к получению гражданства Латвии остается неизменно низким - за три года получить гражданство захотели около 1000 человек. Отмечается, что люди не видят в этом выгоды, а именно - получение гражданства почти ничего не дает.