Трагическая статистика: латвийцы все чаще умирают на работе (6)

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Общество | 1 февраля 2017 года, 11:14

В 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось число смертельных несчастных случаев на рабочих местах, сообщили в Государственной трудовой инспекции.

Так, если в 2015 году на рабочих местах произошло 26 летальных несчастных случаев, то в 2016 году их число увеличилось до 31. Предполагается, что данное количество еще может возрасти, так как 14 случаев еще расследуются.

Министерство благосостояния отмечает, что растет также число нетяжелых несчастных случаев, и это означает, что работодатели больше не стремятся их скрывать. В 2015 году в Латвии произошло 1539 нетяжелых несчастных случаев на работе, а в 2016 году - 1585.

Большинство несчастных случаев на работе произошло в обрабатывающей промышленности - 545.

В свою очередь больше всего летальных несчастных случаев зарегистрировано в транспортной отрасли - десять. Семь из десяти случаев произошли, когда работники находились за границей.

Также в прошлом году немного сократилось число новых случаев профессиональных заболеваний - в 2015 году профессиональные заболевания были обнаружены у 1154 человек, а в прошлом году - у 1123 человек.

Напомним, как ранее сообщил директор Государственной трудовой инспекции Ренар Лусис, одной из отраслей в Латвии, где доля тяжелых несчастных случаев велика, является госуправление. Несчастные случаи связаны с падениями как на ровном месте, так и с лестниц, а однажды на человека упало окно. Также люди получали травмы в результате неверно выбранной опоры, например, кресла на колесах.

Комментарии 6
кот2 часа назад
Так работодателям глубоко наплевать на технику безопасности и другие нарушения-главное работника выжать как лимон.А остальное прибыль.Любой ценой,гробя жизнь и здоровье людей за заработанные ими копейки.
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А 2 часа назад
Ты попробуй, заставь наших "одарённых", каску носить или пристёгиваться.
Да и цены, на подобные товары, взвинтили до небес. Ну не может кусок марли, которого на день не хватает, стоить 3-7 евро, а перчатки за 2 евро, рвущиеся за 4 часа, попробуй накупись, если у тебя человек 30-50 работает.
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шурик1 час назад
дело не стоимости куска марли, а в деградации среднего звена и отсутствии организации работ.
на леса без каски нельзя, а то что под стойки кирпичи подложены это фигня
кругляк складирован так, что если он покатится, то рабочему отскочить просто некуда
экономия на регламентных работах - это святое.
это так сказать навскидку, с чем сам встречался.
а самое фиговое, это довидение ТБ до маразма
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