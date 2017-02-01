Трагическая статистика: латвийцы все чаще умирают на работе (6)
В 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось число смертельных несчастных случаев на рабочих местах, сообщили в Государственной трудовой инспекции.
Так, если в 2015 году на рабочих местах произошло 26 летальных несчастных случаев, то в 2016 году их число увеличилось до 31. Предполагается, что данное количество еще может возрасти, так как 14 случаев еще расследуются.
Министерство благосостояния отмечает, что растет также число нетяжелых несчастных случаев, и это означает, что работодатели больше не стремятся их скрывать. В 2015 году в Латвии произошло 1539 нетяжелых несчастных случаев на работе, а в 2016 году - 1585.
Большинство несчастных случаев на работе произошло в обрабатывающей промышленности - 545.
В свою очередь больше всего летальных несчастных случаев зарегистрировано в транспортной отрасли - десять. Семь из десяти случаев произошли, когда работники находились за границей.
Также в прошлом году немного сократилось число новых случаев профессиональных заболеваний - в 2015 году профессиональные заболевания были обнаружены у 1154 человек, а в прошлом году - у 1123 человек.
Напомним, как ранее сообщил директор Государственной трудовой инспекции Ренар Лусис, одной из отраслей в Латвии, где доля тяжелых несчастных случаев велика, является госуправление. Несчастные случаи связаны с падениями как на ровном месте, так и с лестниц, а однажды на человека упало окно. Также люди получали травмы в результате неверно выбранной опоры, например, кресла на колесах.
Да и цены, на подобные товары, взвинтили до небес. Ну не может кусок марли, которого на день не хватает, стоить 3-7 евро, а перчатки за 2 евро, рвущиеся за 4 часа, попробуй накупись, если у тебя человек 30-50 работает.
на леса без каски нельзя, а то что под стойки кирпичи подложены это фигня
кругляк складирован так, что если он покатится, то рабочему отскочить просто некуда
экономия на регламентных работах - это святое.
это так сказать навскидку, с чем сам встречался.
а самое фиговое, это довидение ТБ до маразма