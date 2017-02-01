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В 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось число смертельных несчастных случаев на рабочих местах, сообщили в Государственной трудовой инспекции.

Так, если в 2015 году на рабочих местах произошло 26 летальных несчастных случаев, то в 2016 году их число увеличилось до 31. Предполагается, что данное количество еще может возрасти, так как 14 случаев еще расследуются.

Министерство благосостояния отмечает, что растет также число нетяжелых несчастных случаев, и это означает, что работодатели больше не стремятся их скрывать. В 2015 году в Латвии произошло 1539 нетяжелых несчастных случаев на работе, а в 2016 году - 1585.

Большинство несчастных случаев на работе произошло в обрабатывающей промышленности - 545.

В свою очередь больше всего летальных несчастных случаев зарегистрировано в транспортной отрасли - десять. Семь из десяти случаев произошли, когда работники находились за границей.

Также в прошлом году немного сократилось число новых случаев профессиональных заболеваний - в 2015 году профессиональные заболевания были обнаружены у 1154 человек, а в прошлом году - у 1123 человек.

Напомним, как ранее сообщил директор Государственной трудовой инспекции Ренар Лусис, одной из отраслей в Латвии, где доля тяжелых несчастных случаев велика, является госуправление. Несчастные случаи связаны с падениями как на ровном месте, так и с лестниц, а однажды на человека упало окно. Также люди получали травмы в результате неверно выбранной опоры, например, кресла на колесах.