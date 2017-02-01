Общество |

С сегодняшнего дня газета "Вести Сегодня" называется "Сегодня", сообщил главный редактор издания Андрей Шведов.

Название газеты изменено, чтобы подчеркнуть ее уникальность - это единственная в 28 странах Европейского союза ежедневная газета на русском языке, а для ежедневной газеты больше подходит название "Сегодня", пояснил Шведов.

"Во-вторых, сменой названия мы отмечаем преемственность и корни нашей газеты: в период с 1919 по 1940 год в Латвии издавалась независимая газета на русском языке "Сегодня"", - добавил главный редактор.

В-третьих, издание хочет отмежеваться от целого ряда СМИ, использующих в названии слово "вести".

"В остальном ничего не меняется - редакция продолжает работать в прежнем ритме", - сказал Шведов.