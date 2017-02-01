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Министерство образования и науки (МОН) подготовит поправки к закону о Стокгольмской высшей школе экономики в Риге (SSE Riga), чтобы ее ректор Андерс Паалзов мог сохранить свою должность, не сдавая экзамен на знание латышского языка, рассказал журналистам министр образования и науки Карлис Шадурскис.

После встречи с президентом студенческой ассоциации SSE Riga Марисом Симановичем Шадурскис отметил, что SSE Riga учреждена на основании международного договора и есть специальный закон о SSE Riga.

Учреждение этой высшей школы существенно отличается от учреждения других вузов, поскольку большая заслуга в том, что в Латвии появилось образование и наука мирового уровня, в данном случае принадлежит Швеции.

В МОН давно чувствуют, что закон о SSE Riga устарел, сказал Шадурскис, и в него необходимо внести изменения, чтобы обеспечить дальнейшее развитие вуза. Поскольку до сих пор под руководством Паалзова вуз успешно работал, у МОН нет никаких оснований предполагать, что в будущем у школы могут возникнуть проблемы с нормативным регулированием сферы высшего образования.

По словам Шадурскиса, ректор SSE Riga Паалзов хорошо говорит по-латышски, поэтому следует упорядочить нормативную базу таким образом, чтобы ему не пришлось сдавать экзамен на знание госязыка.

По мнению министра, в законе о высших школах надо предусмотреть минимальное число кредитных пунктов для лекций, которые читаются на одном из языков ЕС, поскольку недостаточно того, что студентам отдельно преподается иностранный язык. Шадурскис считает, что выпускник вуза может считаться профпригодным, если владеет иностранным языком и может читать профессиональную и научную литературу на иностранном языке.

Кроме того, в законе о высших школах надо предусмотреть увеличение максимального числа кредитных пунктов по лекциям, которые вуз может обеспечивать на одном из европейских языков.

Сейчас закон устанавливает, что по программам, не имеющих договоров о сотрудничестве и преподающихся на госязыке, максимальное число кредитных пунктов по лекциям на европейских языках, составляет 20% от всех лекций. Шадурскис считает, что верхний порог надо повысить, чтобы у вузов было больше свободы действий.