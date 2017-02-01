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Счастливыми себя в 2016 году считали 63% жителей Латвии, тогда как годом ранее - 70% населения, свидетельствуют результаты опроса "Индекс счастья Amigo", проведенного телекоммуникационным оператором Amigo.

В 2014 году счастливыми себя считали 59% латвийцев.

Опрос показал, что женщины в целом чувствуют себя немного счастливее, чем мужчины, а самая счастливая возрастная группа - молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Самой несчастной возрастной группой являются люди в возрасте от 55 до 74 лет.

Кроме того, результаты исследования показывают, что не состоящие в браке люди счастливее вдовцов, а люди с более высоким уровнем образования чувствуют себя счастливее, чем те, у кого уровень образования ниже.

Что касается взаимосвязи доходов и ощущения счастья, то во всех категориях доходов результаты похожи, за исключением людей с низкими доходами, у которых ощущение счастья значительно ниже.

Также результаты исследования свидетельствуют о том, что жители Латгале чувствуют себя более счастливыми, чем жители окрестностей Риги.

Опрос "Индекс счастья Amigo" проводился в декабре 2016 года, в нем участвовало 1000 респондентов из всех регионов Латвии.