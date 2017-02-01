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Сегодня, 1 февраля, в суде Видземского предместья состоялось первое судебное заседание по делу жителя Даугавпилса Артема Скрипника, которого обвиняют в участии в боевых действиях на стороне самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный и политический активист Владимир Линдерман.

«Прокурор подала ходатайство, чтобы процесс был закрытым от публики и журналистов. Судья ходатайство отклонил, так что процесс будет открытым. Сегодня допросили одного свидетеля. Следующее заседание 15 февраля. Снимали Россия-24 и НТВ, на "России" репортаж уже показали», - написал Линдерман.

Адвокат Скрипника Имма Янсоне заявила, что будет добиваться полного оправдания своего подзащитного.

«Шансы очень реальные. Обвинение по 77-й статье несостоятельно, поскольку сама статья вступила в силу уже после того, как Скрипник покинул Донбасс, а закон, как известно, обратной силы не имеет», - сказала она.

Юрист отметила, что она верит в невиновность своего подзащитного и в то, что ей удастся это доказать.

Прокуратура предъявила Артему Скрипнику обвинение в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины в августе прошлого года.

Судебное рассмотрение дела Скрипника начинается 1 февраля. К начальному обвинению – участие в незаконных боевых действиях за пределами страны – прокуратура добавила также новые: преступления против мира и человечества, геноцид, военные преступления, совершенные в составе преступной организации.

Наказание по этой статье составляет от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Фото из Facebook