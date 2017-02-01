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Компания Random Solutions объявила об официальном запуске многофункциональной платформы Electo.online – ресурсе, позволяющем создавать интерактивные опросы для получения информации о мнении аудитории СМИ.

Компания Random Solutions разработала платформу Electo.online, состоящую из веб-сайта для создания интерактивных опросов и пользовательского мобильного приложения на базе iOS, Android и Windows Mobile.

Платформа создана для активной коммуникации с целевой аудиторией СМИ – слушателями, телезрителями и читателями новостных порталов, газет, журналов. Это инструмент для размещения голосований, опросов, викторин, с возможностью получения подробной статистики в любой момент времени. Платформа позволяет определять точный рейтинг передач, публикаций, статей, узнать мнение аудитории по разным вопросам и получить обратную связь от слушателей, телезрителей и читателей.

В основе ресурса - система создания интерактива–опросника по любым темам. В момент публикации интерактива СМИ, он становится доступен для голосования пользователям в мобильном приложении, на сайте ресурса и на веб-странице СМИ. Разработана удобная веб-оболочка для создания интерактивов с системой личных кабинетов.

У аудитории есть возможность бесплатно голосовать и высказать свое мнение по любому вопросу в мобильном приложении Electo. Здесь же доступна статистика и история голосований, есть возможность создавать списки по интересам и подписки на любимые передачи. Кроме того, зрители, читатели, слушатели имеют возможность высказать свое мнение оперативно и без лишних финансовых затрат.

"В условиях дефицита хороших ресурсов для определения рейтингов, мы подготовили платформу, прежде всего для целевой аудитории – телевизионных каналов, радиостанций, новостных порталов, журналов и газет, имеющих свои мультимедийные площадки. Стоит учитывать влияние времени - пользователи вместе с экраном ТВ используют другие устройства, внимание аудитории разделено, и обычно побеждает ближайший экран смартфона", - рассказал член правления Random Solutions Даниил Блат.

Руководитель проекта Роман Пушкарёв уверен, что сегодня, мнение каждого слушателя и телезрителя может повлиять не только на рейтинг отдельно взятой передачи, но и на результаты глобальных конкурсов, поэтому компания планирует дальнейшее развитие платформы.

Одним из первых клиентов платформы стала компания Mix Media Group. Опросы проходят в прямых эфирах, видео-чате и на новостном портале. Для компании было разработано пользовательское мобильное приложение для iOS и Android – Mix Media Vote.

На базе платформы Electo.online в этом году будет проходить подсчет голосов конкурса Supernova 2017, победитель которого отправится на конкурс Евровидение 2017.